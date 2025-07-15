Сможет ли "Кайрат" пройти во второй круг отбора Лиги чемпионов УЕФА

Вечером 15 июля 2025 года на Центральном стадионе Алматы пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" примет словенскую "Олимпию", сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, после первого поединка в Словении, который закончился ничьей (1:1), обилия голов в Алматы не ожидают.

Но прогнозы – дело неблагодарное, и тем более нынешний футбол непредсказуем.

Обе команды, скорее всего, будут аккуратными в обороне, надеясь на удачные контратаки. Минимальное преимущество специалисты все же отдают казахстанскому клубу.

А "Кайрат" надеется на свою родную арену и болельщиков, которые соскучились по играм еврокубков. К этой минуте уже распродано 75% билетов на этот поединок. Ожидается, что к началу встречи главная спортивная арена Алматы будет заполнена.

Что касается чемпиона Словении, то "Олимпия" прибыла в Алматы 13 июля и провела несколько тренировок. Начало предстоящего матча запланировано на 20:00 по местному времени.

Пока команда Рафаэля Уразбахтина взяла небольшой отдых перед игрой со словенским коллективом, на уровне КПЛ-2025 прошли пять матчей, где был зафиксирован ряд интересных результатов.