Сможет ли "Кайрат" пройти во второй круг отбора Лиги чемпионов УЕФА
По мнению экспертов, после первого поединка в Словении, который закончился ничьей (1:1), обилия голов в Алматы не ожидают.
Но прогнозы – дело неблагодарное, и тем более нынешний футбол непредсказуем.
Обе команды, скорее всего, будут аккуратными в обороне, надеясь на удачные контратаки. Минимальное преимущество специалисты все же отдают казахстанскому клубу.
А "Кайрат" надеется на свою родную арену и болельщиков, которые соскучились по играм еврокубков. К этой минуте уже распродано 75% билетов на этот поединок. Ожидается, что к началу встречи главная спортивная арена Алматы будет заполнена.
Что касается чемпиона Словении, то "Олимпия" прибыла в Алматы 13 июля и провела несколько тренировок. Начало предстоящего матча запланировано на 20:00 по местному времени.
Пока команда Рафаэля Уразбахтина взяла небольшой отдых перед игрой со словенским коллективом, на уровне КПЛ-2025 прошли пять матчей, где был зафиксирован ряд интересных результатов.