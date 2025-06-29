Определились первые четвертьфиналисты на КЧМ-2025 по футболу

К утру 29 июня на клубном чемпионате мира по футболу стали известны два коллектива, которые завоевали путевки в стадию 1/4 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

В первом поединке 1/8 финала КЧМ-2025 прошло бразильское дерби, где "Палмейрас" обыграл "Ботафого" – 1:0.

В основное время встречи команды не смогли поразить ворота. А вот на 10-й минуте первого экстра-тайма игрок "Палмейраса" Паулиньо забил победный гол.

Также надо отметить, что победители заканчивали игру в меньшинстве. Во втором дополнительном тайме был удален с поля Густаво Гомес.

В другом матче плей-офф лондонский "Челси" разгромил португальскую "Бенфику" – 4:1. Эта встреча была прервана на два часа из-за плохой погоды.

Счет в этом противостоянии открыл "аристократ" Рис Джеймс. Спустя время Анхель Ди Марии перевел игру в овертайм.

В дополнительное время успех лондонскому коллективу принесли Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл.

И в этом матче не обошлось без красной карточки, которую на 92-й минуте получил футболист "Бенфики" Джанлуки Престианни.

Продолжение других игр плей-офф КЧМ-2025 возьмет свое начало вечером 29 июня. Одним из интересных поединков этого раунда будет битва между ПСЖ и "Интер Майами", где Лионель Месси выйдет против своего бывшего клуба.