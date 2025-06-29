#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Спорт

Определились первые четвертьфиналисты на КЧМ-2025 по футболу

Футбол 1/4 Финала КЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 09:59 Фото: Instagram/chelseafc
К утру 29 июня на клубном чемпионате мира по футболу стали известны два коллектива, которые завоевали путевки в стадию 1/4 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

В первом поединке 1/8 финала КЧМ-2025 прошло бразильское дерби, где "Палмейрас" обыграл "Ботафого" – 1:0.

В основное время встречи команды не смогли поразить ворота. А вот на 10-й минуте первого экстра-тайма игрок "Палмейраса" Паулиньо забил победный гол.

Также надо отметить, что победители заканчивали игру в меньшинстве. Во втором дополнительном тайме был удален с поля Густаво Гомес.

В другом матче плей-офф лондонский "Челси" разгромил португальскую "Бенфику" – 4:1. Эта встреча была прервана на два часа из-за плохой погоды.

Счет в этом противостоянии открыл "аристократ" Рис Джеймс. Спустя время Анхель Ди Марии перевел игру в овертайм.

В дополнительное время успех лондонскому коллективу принесли Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл.

И в этом матче не обошлось без красной карточки, которую на 92-й минуте получил футболист "Бенфики" Джанлуки Престианни.

Продолжение других игр плей-офф КЧМ-2025 возьмет свое начало вечером 29 июня. Одним из интересных поединков этого раунда будет битва между ПСЖ и "Интер Майами", где Лионель Месси выйдет против своего бывшего клуба.   

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе
Спорт
10:33, Сегодня
Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе
Топовая теннисистка Казахстана выступит в финале престижного турнира в Сербии
Спорт
06:23, Сегодня
Топовая теннисистка Казахстана выступит в финале престижного турнира в Сербии
Титулованный борец из Казахстана сотворил сенсацию в Турции
Спорт
04:40, 29 июня 2025
Титулованный борец из Казахстана сотворил сенсацию в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: