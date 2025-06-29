Топовая теннисистка Казахстана выступит в финале престижного турнира в Сербии
Фото: ktf.kz
306-я ракетка мира казашка Жибек Куламбаева продолжает показывать солидный уровень тенниса на турнире ITF грунтового покрытия в Сербии, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, 25-летняя Куламбаева переиграла 695-ю ракетку мира россиянку Милану Жабраилову в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча шла 2 часа и 3 минуты.
Общий счет личных встреч 1:0 в пользу Жибек.
В финальной игре Куламбаева выступит против победительницы пары Вукович-Ривера.
Ранее Анна Данилина прервала серию поражений и завоевала титул на турнире в Британии.
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