Топовая теннисистка Казахстана выступит в финале престижного турнира в Сербии

306-я ракетка мира казашка Жибек Куламбаева продолжает показывать солидный уровень тенниса на турнире ITF грунтового покрытия в Сербии, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 25-летняя Куламбаева переиграла 695-ю ракетку мира россиянку Милану Жабраилову в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча шла 2 часа и 3 минуты.

Общий счет личных встреч 1:0 в пользу Жибек.

В финальной игре Куламбаева выступит против победительницы пары Вукович-Ривера.

Ранее Анна Данилина прервала серию поражений и завоевала титул на турнире в Британии.