#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Спорт

Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"

Теннис Рекорд Личный WTA, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:30 Фото: Instagram/_annadanilina_
30 июня Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в парном разряде, где один шаг по лестнице наверх сделала казахстанка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Лучший парный игрок страны в новом рейтинге WTA поднялась с девятого на восьмое место. Это лучший результат в ее профессиональной карьере. Ранее Данилина ни разу не поднималась выше девятой позиции.

Данный подъем стал возможен после того, как Анна в прошедшие выходные в тандеме с Марией Боузковой (Чехия) выиграла титул на турнире категории WTA 250 в Истборне (Великобритания).

Здесь надо подчеркнуть, что Данилина за последние четыре недели выходила в финалы четырех крупных турниров. И в трех из них она проигрывала на решающей стадии.

Во всех этих соревнованиях казахстанка выступала с разными партнершами. И только в паре с Марией Боузковой удалось выиграть трофей.   

Именно с чешской теннисисткой теперь Анна выступит на Открытом чемпионате Великобритании, где они сыграют на старте против Катаржины Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Кто из казахстанцев открывает основную сетку "Уимблдона-2025"
Спорт
13:20, Сегодня
Кто из казахстанцев открывает основную сетку "Уимблдона-2025"
"Кайрат" почти догнал "Астану" в чемпионской гонке КПЛ-2025
Спорт
11:53, Сегодня
"Кайрат" почти догнал "Астану" в чемпионской гонке КПЛ-2025
Два гранда мирового футбола встретятся в четвертьфинале КЧМ-2025
Спорт
11:05, Сегодня
Два гранда мирового футбола встретятся в четвертьфинале КЧМ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: