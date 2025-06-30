Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"

30 июня Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в парном разряде, где один шаг по лестнице наверх сделала казахстанка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Лучший парный игрок страны в новом рейтинге WTA поднялась с девятого на восьмое место. Это лучший результат в ее профессиональной карьере. Ранее Данилина ни разу не поднималась выше девятой позиции.

Данный подъем стал возможен после того, как Анна в прошедшие выходные в тандеме с Марией Боузковой (Чехия) выиграла титул на турнире категории WTA 250 в Истборне (Великобритания).

Здесь надо подчеркнуть, что Данилина за последние четыре недели выходила в финалы четырех крупных турниров. И в трех из них она проигрывала на решающей стадии.

Во всех этих соревнованиях казахстанка выступала с разными партнершами. И только в паре с Марией Боузковой удалось выиграть трофей.

Именно с чешской теннисисткой теперь Анна выступит на Открытом чемпионате Великобритании, где они сыграют на старте против Катаржины Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет).