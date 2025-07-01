Установлен новый рекорд самой быстрой подачи в истории "Уимблдона"

Французский теннисист Джованни Мпетши Перикар стал новым рекордсменом "Уимблдона" по скорости подачи. Он зафиксировал свой результат в матче первого круга против пятой ракетки мира из США – Тэйлора Фрица, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ATP, 21-летний француз, занимающий 36-е место в мировом рейтинге, подал мяч со скоростью 246 километров в час.

A new record serve at The Championships courtesy of Giovanni Mpetshi Perricard 💥#Wimbledon | @IBM pic.twitter.com/kaD5OsoCCf — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Рост Джованни Мпетши Перикара составляет 203 сантиметра.

Предыдущий рекорд был установлен 15 лет назад американцем Тэйлором Дентом – 238 км/час.

Сам же матч между Фрицем и Перикаром не доигран из-за комендантского часа в Лондоне. Первые два сета выиграл француз – 7:6 (8:6), 7:6 (10:8), остальные две партии остались за представителем США – 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжится 1 июля.

Абсолютным рекордсменом мирового Тура является еще один американец Джон Изнер – 252 км/ч.

Тем временем в ночь на 1 июля на клубном чемпионате мира по футболу произошли две сенсации.