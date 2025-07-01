"Аль-Хиляль" сенсационно обыграл "Ман Сити" в плей-офф КЧМ-2025
Фото: Instagram/alhilal
1 июля знаменитый английский коллектив "Манчестер Сити" проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира и вылетел из турнира, сообщает Zakon.kz.
"Горожане" уступили "Аль-Хилалю" по итогам основного времени и двух экстра-таймов со счетом 3:4 на стадии 1/8 финала КЧМ-2025.
У англичан голы голы забили Бернарду Силва, Эрлинг Холанд и Филип Фоден. В составе саудовской дружины дублем отметился Маркос Леонардо, а также отличились Малком и Калиду Кулибали.
Теперь 4 июля "Аль-Хилаль" в 1/4 финала КЧМ-2025 сразится с "Флуминенсе". Бразильская команда считанные часы назад преподнесла сюрприз, одолев итальянский "Интер" (2:0).
Последние два участника стадии четвертьфинала текущих состязаний определятся в ночь на 2 июля.
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