"Аль-Хиляль" сенсационно обыграл "Ман Сити" в плей-офф КЧМ-2025

1 июля знаменитый английский коллектив "Манчестер Сити" проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира и вылетел из турнира, сообщает Zakon.kz.

"Горожане" уступили "Аль-Хилалю" по итогам основного времени и двух экстра-таймов со счетом 3:4 на стадии 1/8 финала КЧМ-2025.

У англичан голы голы забили Бернарду Силва, Эрлинг Холанд и Филип Фоден. В составе саудовской дружины дублем отметился Маркос Леонардо, а также отличились Малком и Калиду Кулибали.

Теперь 4 июля "Аль-Хилаль" в 1/4 финала КЧМ-2025 сразится с "Флуминенсе". Бразильская команда считанные часы назад преподнесла сюрприз, одолев итальянский "Интер" (2:0).

Последние два участника стадии четвертьфинала текущих состязаний определятся в ночь на 2 июля.