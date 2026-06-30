Елена Рыбакина чуть не проиграла 154-й ракетке мира на "Уимблдоне-2026"

Вечером 30 июня на травяные корты Лондона вышла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, чтобы сыграть свой стартовый поединок Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает Zakon.kz.

Этот старт выдался очень нелегким, где упорное сопротивление оказала француженка Луис Буассон. 154-я ракетка рейтинга WTA дала настоящий бой лучшей теннисистке Казахстана, выиграв у нее одну из партий.

Но все же класс второй ракетки мира сказался выше в этот день, которая с трудом, но выиграла этот матч в трех партиях – 6:4, 1:6, 6:3.

Далее казахстанку во втором раунде одиночного разряда ждет противостояние с победителем матча Елена-Габриела Рузе (Румыния) – Кэти Макналли (США).

Стоит отметить, что Рыбакина стала первой участницей от нашей страны, которая одержала победу на нынешнем английском чемпионате.

Ранее из "Уимблдона-2026" вылетели Тимофей Скатов, Александр Шевченко и Юлия Путинцева.