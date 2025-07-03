Боксерша из Казахстана эффектно сразилась на профи-ринге
Фото: Instagram/safronovamilana1
Казахстанская боксерша Милана Сафронова провела дебютный бой на турнире IBA.Pro 7 в Стамбуле на профи-ринге, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, 34-летняя казахстанка провела поединок против соперницы из Турции Гульсум Сейма Татар.
Этот поединок прошел в полусреднем весе и завершился победой Сафроновой единогласным решением судей.
Милана Сафронова из Карагандинской области. Она – призер чемпионата мира 2019 года, победительница чемпионата Азии 2021 года и чемпионка Казахстана 2018 и 2020 годов.
Казахстанские болельщики называют Милану одной из самых красивых спортсменок в казахстанском боксе.
Ранее другая казахстанка гарантировала себе медаль на Кубке мира по боксу.
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