Боксерша из Казахстана эффектно сразилась на профи-ринге

Казахстанская боксерша Милана Сафронова провела дебютный бой на турнире IBA.Pro 7 в Стамбуле на профи-ринге, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 34-летняя казахстанка провела поединок против соперницы из Турции Гульсум Сейма Татар.

Этот поединок прошел в полусреднем весе и завершился победой Сафроновой единогласным решением судей.

Милана Сафронова из Карагандинской области. Она – призер чемпионата мира 2019 года, победительница чемпионата Азии 2021 года и чемпионка Казахстана 2018 и 2020 годов.

Казахстанские болельщики называют Милану одной из самых красивых спортсменок в казахстанском боксе.

Ранее другая казахстанка гарантировала себе медаль на Кубке мира по боксу.