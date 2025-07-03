Гибель звездного футболиста Диогу Жоты: заявления Криштиану Роналду, ФК "Ливерпуль" и УЕФА

Сегодня, 3 июля 2025 года, любителей футбола потрясла гибель 28-летнего Диогу Жоты. В связи с этим с заявлениями выступили знаменитый форвард Криштиану Роналду, футбольный клуб "Ливерпуль", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Португальская федерация футбола, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Диогу Жота и его брат Андре Сильва (тоже профессиональный футболист и выступает за клуб "Пенафиэл") трагически погибли в ДТП в испанской провинции Самора. Сообщалось, что автомобиль футболистов вылетел с дороги и загорелся.

"Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им всех сил в мире. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", – написал Криштиану Роналду в Instagram.

В пресс-службе "Ливерпуля" заявили, что футбольный клуб потрясен трагической гибелью Диогу Жоты.

"Клубу сообщили, что 28-летний футболист скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. ФК "Ливерпуль" пока не будет давать никаких дополнительных комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, партнеров по команде и сотрудников клуба, которые пытаются смириться с невообразимой потерей Диого и Андре. Мы будем продолжать оказывать им полную поддержку", – подчеркнули в английском ФК.

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили:

"От имени европейского футбольного сообщества мы с глубоким прискорбием о трагической смерти Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и "Ливерпуля", вместе с его братом Андре Сильвой. Наши мысли с их семьей, друзьями, товарищами по команде и всеми, кто пострадал от этой душераздирающей утраты".

Также о трагической гибели Диогу и Андре высказались в Португальской федерации футбола:

"Португальская федерация футбола и все португальское футбольное сообщество опустошены гибелью Диогу Жоты и Андре Сильвы в Испании этим утром. Диогу Жота был не только фантастическим игроком с почти 50 матчами за сборную, но и необыкновенным человеком, которого уважали все товарищи по команде и соперники. У него была заразительная радость, и он был центром любой компании. Португальская федерация футбола хотела бы выразить глубокие соболезнования родным и близким Диогу и Андре, а также клубам игроков "Ливерпуль" и ФК "Пенафиэль".

Отметим, что совсем недавно Диогу Жота делился свадебными видео и фото.

22 июня 2025 года Диогу Жота женился на своей избраннице Руте Кардосо. Они были вместе с 2013 года. У них трое детей.