Звезда "Ливерпуля" Жота погиб в ДТП через неделю после свадьбы

Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота трагически погиб в ДТП. В момент происшествия рядом с ним был его родной брат Андре, которого также постигла печальная участь, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, ДТП произошло рано утром 3 июля в испанской провинции Самора, когда автомашина португальского футболиста вылетела с дороги и загорелась.

В момент трагедии в салоне находился брат Диогу – Андре, который тоже является профессиональным футболистом и выступает за клуб "Пенафиэл" из второй лиги Португалии.

28-летний вингер "Ливерпуля" и сборной Португалии Жота 22 июня сыграл свадьбу.

В составе "красных" Диогу выступал на протяжении последних пяти лет, где стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги (дважды).

В майке сборной Португалии Жота дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.