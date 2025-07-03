Звезда "Ливерпуля" Жота погиб в ДТП через неделю после свадьбы
Фото: Instagram/diogoj_18
Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота трагически погиб в ДТП. В момент происшествия рядом с ним был его родной брат Андре, которого также постигла печальная участь, сообщает Zakon.kz.
По информации Marca, ДТП произошло рано утром 3 июля в испанской провинции Самора, когда автомашина португальского футболиста вылетела с дороги и загорелась.
В момент трагедии в салоне находился брат Диогу – Андре, который тоже является профессиональным футболистом и выступает за клуб "Пенафиэл" из второй лиги Португалии.
28-летний вингер "Ливерпуля" и сборной Португалии Жота 22 июня сыграл свадьбу.
В составе "красных" Диогу выступал на протяжении последних пяти лет, где стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги (дважды).
В майке сборной Португалии Жота дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.
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