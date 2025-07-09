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Спорт

Раскрыты некоторые подробности смерти звездного футболиста "Ливерпуля"

Футбол Причина Смерти, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 17:14 Фото: Instagram/liverpoolfc
5 июля футбольный мир попрощался с португальским игроком английского "Ливерпуля" Диогу Жота и его братом Андре, которые погибли в результате аварии на одной из испанских дорог, сообщает Zakon.kz.

По информации El Pais, спорткар нападающего сборной Португалии и "Ливерпуля" загорелся после столкновения с ограждением, часть которого повредила бензобак.

Футболист "мерсисайдцев" с братом ехали на очень высокой скорости, несмотря на ограничение не более 120 км/ч. По результатам расследования выяснилось, что Жота попытался на большой скорости обогнать грузовик и в это время случилось ДТП.

По сведениям El Mundo, во время аварии Диогу Жота сам находился за рулем автомашины. Главной версией причины произошедшей трагедии считают лопнувшую шину, из-за чего машина вылетела с шоссе и загорелась.

К этому моменту известно, что "Ливерпуль" выплатит семье погибшего португальского футболиста его оставшуюся зарплату по контракту за предстоящие два года.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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