Раскрыты некоторые подробности смерти звездного футболиста "Ливерпуля"

5 июля футбольный мир попрощался с португальским игроком английского "Ливерпуля" Диогу Жота и его братом Андре, которые погибли в результате аварии на одной из испанских дорог, сообщает Zakon.kz.

По информации El Pais, спорткар нападающего сборной Португалии и "Ливерпуля" загорелся после столкновения с ограждением, часть которого повредила бензобак.

Футболист "мерсисайдцев" с братом ехали на очень высокой скорости, несмотря на ограничение не более 120 км/ч. По результатам расследования выяснилось, что Жота попытался на большой скорости обогнать грузовик и в это время случилось ДТП.

По сведениям El Mundo, во время аварии Диогу Жота сам находился за рулем автомашины. Главной версией причины произошедшей трагедии считают лопнувшую шину, из-за чего машина вылетела с шоссе и загорелась.

К этому моменту известно, что "Ливерпуль" выплатит семье погибшего португальского футболиста его оставшуюся зарплату по контракту за предстоящие два года.