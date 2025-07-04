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Спорт

На Кубке мира по боксу начинается розыгрыш путевок в финал

Бокс Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:01 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
4 июля на ринге Астаны в рамках престижного турнира World Boxing, помимо четвертьфинальных боев, состоятся ряд поединков стадии полуфинала, где примут участие и казахстанские мастера кожаной перчатки, сообщает Zakon.kz.

Все встречи с участием представителей сборной Казахстана пройдут в вечерней программе Кубка мира. Фанаты смогут лицезреть бои пяти наших спортсменов, трое из которых выступят в 1/4 финала:

51 кг. Алуа Балкибекова – Юна Нисинака (Япония).

65 кг. Аида Абикеева – Су Кюн Кан (Южная Корея).

65 кг. Ертуган Зейнуллинов – Юго Гро (Франция).

Если вышеперечисленная тройка находится еще на пути к полуфиналу, то двое казахстанских боксеров уже получили шанс побороться за выход в финал столичного турнира.

80+ кг. Елдана Талипова – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

90 кг. Сагындык Тогамбай – Эмрах Ясар (Турция). 

Вечерняя сессия астанинского этапа Кубка мира начнется в 19:00, прямую трансляцию можно просмотреть на телеканале Qazsport.

После первого дня четвертьфиналов в копилку казахстанской сборной гарантированно поступило шесть медалей бронзового качества.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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