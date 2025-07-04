На Кубке мира по боксу начинается розыгрыш путевок в финал
Все встречи с участием представителей сборной Казахстана пройдут в вечерней программе Кубка мира. Фанаты смогут лицезреть бои пяти наших спортсменов, трое из которых выступят в 1/4 финала:
51 кг. Алуа Балкибекова – Юна Нисинака (Япония).
65 кг. Аида Абикеева – Су Кюн Кан (Южная Корея).
65 кг. Ертуган Зейнуллинов – Юго Гро (Франция).
Если вышеперечисленная тройка находится еще на пути к полуфиналу, то двое казахстанских боксеров уже получили шанс побороться за выход в финал столичного турнира.
80+ кг. Елдана Талипова – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).
90 кг. Сагындык Тогамбай – Эмрах Ясар (Турция).
Вечерняя сессия астанинского этапа Кубка мира начнется в 19:00, прямую трансляцию можно просмотреть на телеканале Qazsport.
После первого дня четвертьфиналов в копилку казахстанской сборной гарантированно поступило шесть медалей бронзового качества.