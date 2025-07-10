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Спорт

В Лондоне начинается розыгрыш путевок на финал "Уимблдон-2025"

Теннис Финал Уимблдон-2025, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 12:51 Фото: Instagram/wimbledon
10 июля на травяных площадках Открытого чемпионата Великобритании стартуют поединки стадии полуфинала в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

По итогам этих матчей станут известны теннисистки, которые далее поспорят за главный трофей "Уимблдона-2025".

За титул нынешнего сезона в основной сетке женского одиночного разряда борьбу ведут только четверо:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Аманда Анисимова (США, 13).

Белинда Бенчич (Швейцария) – Ига Швёнтек (Польша, 8).

Вслед за женщинами, но уже 11 июля путевки в финал английского чемпионата разыграют мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 6) – Янник Синнер (Италия, 1).

Тейлор Фриц (США, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанец Карлос Алькарас. Год назад он обыграл Новака Джоковича – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

У женщин в 2024 году не было равных Барборе Крейчиковой из Чехии, которая в этот раз не смогла пройти третий круг.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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