Названы дата и место прощания со звездой "Ливерпуля"

Фото: Instagram/liverpoolfc

Похороны футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре пройдут 5 июля в Португалии. За день до этого состоится церемония прощания в городе Гондомар, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Record, процедура погребения братьев состоится 5 июля в их родном городе, на кладбище Гондомара. Останки тел футболистов уже доставлены в Португалию в сопровождении их близких. Фото: Instagram/liverpoolfc Полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат Андре трагически погибли рано утром 3 июля в ДТП, которое произошло в испанской провинции Самора. Автомашина португальского футболиста вылетела с дороги и загорелась. "Автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона. Это произошло в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров – Жота и его брат Андре Силва – погибли". Заявление Гражданской гвардии Испании Со словами соболезнования выступили знаменитый форвард Криштиану Роналду, футбольный клуб "Ливерпуль", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и многие известные личности.

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