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Спорт

Названы дата и место прощания со звездой "Ливерпуля"

Футбол Похороны Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:08 Фото: Instagram/liverpoolfc
Похороны футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре пройдут 5 июля в Португалии. За день до этого состоится церемония прощания в городе Гондомар, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Record, процедура погребения братьев состоится 5 июля в их родном городе, на кладбище Гондомара. 

Останки тел футболистов уже доставлены в Португалию в сопровождении их близких.

Футбол Трагедия ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:08

Фото: Instagram/liverpoolfc

Полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат Андре трагически погибли рано утром 3 июля в ДТП, которое произошло в испанской провинции Самора.

Автомашина португальского футболиста вылетела с дороги и загорелась.

"Автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона. Это произошло в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров – Жота и его брат Андре Силва – погибли".Заявление Гражданской гвардии Испании

Со словами соболезнования выступили знаменитый форвард Криштиану Роналду, футбольный клуб "Ливерпуль", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и многие известные личности.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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