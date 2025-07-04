Названы дата и место прощания со звездой "Ливерпуля"
Фото: Instagram/liverpoolfc
Похороны футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре пройдут 5 июля в Португалии. За день до этого состоится церемония прощания в городе Гондомар, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Record, процедура погребения братьев состоится 5 июля в их родном городе, на кладбище Гондомара.
Останки тел футболистов уже доставлены в Португалию в сопровождении их близких.
Фото: Instagram/liverpoolfc
Полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат Андре трагически погибли рано утром 3 июля в ДТП, которое произошло в испанской провинции Самора.
Автомашина португальского футболиста вылетела с дороги и загорелась.
"Автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона. Это произошло в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, двое пассажиров – Жота и его брат Андре Силва – погибли".Заявление Гражданской гвардии Испании
Со словами соболезнования выступили знаменитый форвард Криштиану Роналду, футбольный клуб "Ливерпуль", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и многие известные личности.
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