"Кайрат" начинает поход за третьим трофеем в футзальной Лиге чемпионов

Вечером 2 мая во французском Ле-Мане стартуют игры "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Открывают турнир казахстанский "Кайрат" и испанская "Картахена" в рамках первого полуфинала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив приехал во Францию в ранге двукратного победителя Лиги чемпионов (2013, 2015).

В Ле-Мане наша команда нацелена на победу и хочет третий раз в своей истории забрать трофей у конкурентов.

Чуть позже, 2 мая, на арену "Антарес" выйдет вторая полуфинальная пара – "Спортинг" (Португалия) и "Пальма" (Испания).

Чтобы добраться до "Финала четырех", представителям "Кайрата" понадобилось пройти сито двух квалификационных барьеров.

Сначала команда испанского наставника Марлона Веласко Хераса одержала три победы в основном раунде. А затем серебряный призер казахстанского первенства был лучшим в элитном раунде.

Прямая трансляция матча "Кайрат" – "Картахена" начнется в 21:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть его на телеканале Qazsport.