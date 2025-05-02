"Кайрат" начинает поход за третьим трофеем в футзальной Лиге чемпионов
Алматинский коллектив приехал во Францию в ранге двукратного победителя Лиги чемпионов (2013, 2015).
В Ле-Мане наша команда нацелена на победу и хочет третий раз в своей истории забрать трофей у конкурентов.
Чуть позже, 2 мая, на арену "Антарес" выйдет вторая полуфинальная пара – "Спортинг" (Португалия) и "Пальма" (Испания).
Чтобы добраться до "Финала четырех", представителям "Кайрата" понадобилось пройти сито двух квалификационных барьеров.
Сначала команда испанского наставника Марлона Веласко Хераса одержала три победы в основном раунде. А затем серебряный призер казахстанского первенства был лучшим в элитном раунде.
Прямая трансляция матча "Кайрат" – "Картахена" начнется в 21:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть его на телеканале Qazsport.