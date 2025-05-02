#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
512.34
582.07
6.31
Спорт

"Кайрат" начинает поход за третьим трофеем в футзальной Лиге чемпионов

Футзал Финал Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 10:39 Фото: Instagram/afckairat
Вечером 2 мая во французском Ле-Мане стартуют игры "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Открывают турнир казахстанский "Кайрат" и испанская "Картахена" в рамках первого полуфинала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив приехал во Францию в ранге двукратного победителя Лиги чемпионов (2013, 2015).

В Ле-Мане наша команда нацелена на победу и хочет третий раз в своей истории забрать трофей у конкурентов.

Чуть позже, 2 мая, на арену "Антарес" выйдет вторая полуфинальная пара – "Спортинг" (Португалия) и "Пальма" (Испания).

Чтобы добраться до "Финала четырех", представителям "Кайрата" понадобилось пройти сито двух квалификационных барьеров.

Сначала команда испанского наставника Марлона Веласко Хераса одержала три победы в основном раунде. А затем серебряный призер казахстанского первенства был лучшим в элитном раунде.

Прямая трансляция матча "Кайрат" – "Картахена" начнется в 21:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть его на телеканале Qazsport.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" лидирует по уникальным достижениям в еврокубках
Спорт
11:30, Сегодня
"Манчестер Юнайтед" лидирует по уникальным достижениям в еврокубках
"Торонто" и "Вегас" завоевали путевки во второй раунд Кубка Стэнли-2025
Спорт
09:35, Сегодня
"Торонто" и "Вегас" завоевали путевки во второй раунд Кубка Стэнли-2025
Итоги первых матчей 1/2 финала Лиги конференций
Спорт
08:57, Сегодня
Итоги первых матчей 1/2 финала Лиги конференций
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: