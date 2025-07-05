"Ливерпуль" выплатит семье погибшего Жоты оставшуюся сумму по контракту

5 июля футбольный мир попрощался со звездой "Ливерпуля" Диогу Жотой и его братом Андре. К этому часу стало известно, что "мерсисайдцы" выплатят семье футболиста оставшуюся сумму по контракту, а это 8 млн фунтов за два года, сообщает Zakon.kz.

По информации Record, у погибшего 28-летнего португальца было еще два года контракта с "Ливерпулем". И клуб планирует выплатить его заработную плату за этот период его семье.

Годовой оклад Жоты составлял 4 миллиона фунтов в год. В итоге близкие Диогу получат 8 млн фунтов из казны чемпиона АПЛ-2025.

Форвард "Ливерпуля" и его брат погибли рано утром 3 июля в ДТП. Автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.



Сразу после смерти игрока "красные" заявили, что увековечат футболку Жоты с номером 20 за его вклад в победу команды в АПЛ-2025.

5 июля прошли похороны братьев в их родном городе Гондомар, где приняли участие семья, друзья футболистов, включая партнеров по команде, и тренеры.

Лидер и капитан "Ливерпуля" Ван Дейк во время поминальной службы нес венок с 20-м номером Жоты.