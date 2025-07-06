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Спорт

С кем встретятся казахстанские боксеры в финалах Кубка мира 6 июля в Астане

Финал Кубка мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 07:50 Наталья Богданова, фото: Instagram/boxingkazakhstan
Стали известны соперники боксеров Казахстана в мужском и женском финалах Кубка мира World Boxing 6 июля, сообщает Zakon.kz.

Финальные поединки пройдут в двух сессиях в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает Казахстанская федерация бокса на своей странице в Instagram. Начало – в 14:00 и 19:00.

От Казахстана за золотые медали будут биться шесть мужчин и шесть женщин. Первыми днем выступят женщины.

Старт всем боксерам задаст Назым Кызайбай в весовой категории 48 кг. Ее соперницей станет спортсменка из Индии.

Сборная Казахстана на этих соревнованиях уже обеспечила себе три бронзовые медали.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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