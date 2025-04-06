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Спорт

"Третье золото": казахстанец победил титулованного боксера в финале Кубка мира

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 06:20 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек сразился с узбекистанцем Мирарзизбеком Мирзахалиловым на историческом этапе Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 55 кг Нурсултан одолел титулованного боксера из Узбекистана. По итогам трех раундов победу раздельным решением судей одержал Алтынбек.

Так Нурсултан Алтынбек принес Казахстану третье золото на этапе Кубка мира в Бразилии. До него чемпионами стали Даулет Тулемисов (до 85 кг) и Жазира Уракбаева (до 51 кг).

Проигравший Мирарзизбек Мирзахалилов является чемпионом мира (2019) и Азии (2019), а также победителем Азиатских игр-2018.

Ранее мы сообщали, что Алимханулы признали лучшим средневесовым чемпионом мира после триумфа в Астане.

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Аксинья Титова
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