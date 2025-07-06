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Спорт

"Астана" обыграла "Жетысу" и вернула себе первое место в таблице КПЛ-2025

Футбол Победа Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 22:41 Фото: Instagram/fca.astana
6 июля завершились все матчи 15-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Один из важных поединков прошел в Талдыкоргане, где местный "Жетысу" не смог дать бой "Астане" – 0:2, сообщает Zakon.kz.

Благодаря данному успеху столичный коллектив снова поднялся на вершину лучших команд Премьер-лиги, где два дня стоял "Кайрат".

Подопечные Григория Бабаяна сейчас набрали 37 баллов и теперь, как и ранее, на одно очко опережают действующего чемпиона страны.

За эти два дня также прошел ряд встреч 15-го тура казахстанского футбольного чемпионата, где были зафиксированы следующие результаты: "Кызылжар" – "Ордабасы" – 0:0, "Женис" – "Улытау" – 2:0, "Актобе" – "Атырау" – 2:0, "Елимай" – "Тобол" – 2:3, "Окжетпес" – "Кайсар" – 4:2. 

15-й тур КПЛ-2025 был открыт еще 4 июля, когда на Центральном стадионе Алматы "Кайрат" разгромил "Туран" из Туркестана – 4:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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