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Спорт

Омарханов и Нурланулы выбыли в первом раунде юниорского Уимблдона

Амир Омарханов, теннис, Уимбилдон , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 00:09 Фото: КФТ РК
Юниорский Уимблдон-2025 стал неудачным для казахстанской сборной – 6 июля оба представителя страны выбыли уже в первом круге, сообщает Zakon.kz.

Амир Омарханов (ATP 909), посеянный под 16-м номером, уступил 16-летнему украинцу Никите Белозерцеву(ATP 1519) со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут. Белозерцев уверенно действовал на протяжении всей встречи, не оставив Омарханову шансов на выход во второй раунд.

Зангар Нурланулы также не смог пройти дальше. Он проиграл американцу Джексону Джонсону в двух сетах 6:2, 6:4, несмотря на попытку переломить ход игры во второй партии.

На первой неделе Уимблдона сборная Казахстана потеряла представителей во всех пяти взрослых категориях: мужской и женский сингл, мужской и женский парный разряд, а также смешанный парный турнир.

А в Астане 6 июля завершился этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, который стал триумфальным для сборной Казахстана. Хозяева ринга завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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