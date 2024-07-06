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Уимблдон-2024: казахстанская теннисистка с победы стартовала среди юниоров

Соня Жиенбаева провела матч первого раунда Фото: KTF
На Открытом чемпионате Великобритании стартовал турнир среди юниоров. Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева провела матч первого раунда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Соня Жиенбаева в трех партиях выиграла у Брук Блэк со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Брук Блэк является дочерью знаменитой казахстанской теннисистки Ирины Селютиной.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Соня два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

Также среди юниоров выступят еще два представителя Казахстана: Амир Омарханов (Казахстан) – Густаво Рибейро де Альмейда (Бразилия), Асылжан Арыстанбекова (Казахстан) – Рейна Гото (Япония).

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы во втором круге Уимблдона. 

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