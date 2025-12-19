Жозе Моуринью достиг отметки в 750 побед в профессиональной карьере
Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью, который ныне возглавляет клуб "Бенфика", добрался до рубежа 750 побед в своей почти 40-летней тренерской деятельности, сообщает Zakon.kz.
Это стало возможным после того, как клуб из Лиссабона пробился в четвертьфинал Кубка Португалии, обыграв на своем пути команду "Фаренсе" со счетом 2:0.
И после этой игры президент "Бенфики" Руй Кошта в раздевалке вручил главному тренеру клубную футболку с именем именитого специалиста и числом 750.
"Если я чему-то и могу вас научить, так это тому, что самая важная из этих 750 побед – это следующая – 751-я. Здесь важна история. Последние пять или шесть хороших игр неважны. Важна только следующая. Вперед". Жозе Моуринью
За свою карьеру Моуринью проработал со многими грандами европейского футбола и добился великолепных результатов.
Он считается одним из самых величайших и титулованных специалистов в истории.
Ныне его "Бенфика" борется за призы португальского первенства и находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 32 балла.
Недавно подопечные Моуринью переиграли "Наполи" со счетом 2:0 в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
