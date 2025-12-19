#Казахстан в сравнении
Спорт

Жозе Моуринью достиг отметки в 750 побед в профессиональной карьере

Футбол 750 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 16:26 Фото: Instagram/slbenfica
Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью, который ныне возглавляет клуб "Бенфика", добрался до рубежа 750 побед в своей почти 40-летней тренерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным после того, как клуб из Лиссабона пробился в четвертьфинал Кубка Португалии, обыграв на своем пути команду "Фаренсе" со счетом 2:0.

И после этой игры президент "Бенфики" Руй Кошта в раздевалке вручил главному тренеру клубную футболку с именем именитого специалиста и числом 750.

"Если я чему-то и могу вас научить, так это тому, что самая важная из этих 750 побед – это следующая – 751-я. Здесь важна история. Последние пять или шесть хороших игр неважны. Важна только следующая. Вперед". Жозе Моуринью

За свою карьеру Моуринью проработал со многими грандами европейского футбола и добился великолепных результатов.

Он считается одним из самых величайших и титулованных специалистов в истории.

Ныне его "Бенфика" борется за призы португальского первенства и находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 32 балла.

Недавно подопечные Моуринью переиграли "Наполи" со счетом 2:0 в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

