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Спорт

В Гонконге открыли третий по счету в мире музей Криштиану Роналду

Футбол Музей Гонконг, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:06 Фото: Instagram/cristiano
На днях в Гонконге открыл свои двери Музей жизни CR7. Первыми посетителями музея стали VIP-клиенты, а подавляющее большинство людей ждали своей очереди в течение нескольких часов, сообщает Zakon.kz.

По информации Blooloop, новый музей в Художественно-культурном центре K11 посвящен знаменитому португальскому форварду и демонстрирует ценные экспонаты, включая один из его пяти "Золотых мячей".

Сам же Роналду очень скоро планирует посетить Гонконг, чтобы осмотреть третий музей.

Футбол Музей Гонконг, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:06

Фото: Instagram/cristiano

В выставочном зале площадью 12 000 квадратных футов представлено около 40 экспонатов, включая майки Роналду, его бутсы и много разных трофеев. Среди наиболее примечательных экспонатов – его награды Ballon d'Or-2008, Golden Boot и Golden Ball клубного чемпионата мира FIFA.

Посетители также могут увидеть копию детской комнаты Криштиану в Лиссабоне и его студию YouTube, где он снимает контент для своего канала.

Для справки, у Роналду есть постоянный музей CR7 в его родном городе Фуншал на острове Мадейра. Также в ноябре 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) открылся второй музей.

Тем временем, 6 июля в Португалии попрощались со звездой "Ливерпуля" Диогу Жоту и его братом Андре.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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