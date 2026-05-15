Карло Анчелотти и Бразилия продлили соглашение еще на четыре года

Знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти останется главным тренером сборной Бразилии по футболу до 2030 года. Конфедерация футбола Бразилии (CBF) пошла на подобный шаг в преддверии ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

66-летний наставник считается одним из титулованных и авторитетных тренеров мирового футбола, которого хотят заполучить многие топовые клубы, и в первую очередь тот же "Реал", который уже локти кусает, отпустив Анчелотти год назад, так как вариант с Хаби Алонсо не прошел у "сливочных".

И, возможно, это стало главной причиной и тревоги CBF – не потерять своего главного тренера, тем более который уже дал кое-какие плоды своей деятельности на новом месте работы.

"Продолжение работы Анчелотти отражает не только поддержку работы тренера со стороны CBF, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года. Он стал центральной фигурой в укреплении бразильского футбола, тесно сотрудничая с различными подразделениями CBF и укрепляя отношения, основанные на взаимопонимании, отличной работе и стабильности". Заявление CBF

Карло Анчелотти в 2025 году покинул пост главного тренера мадридского "Реала" и спустя время встал у руля "пентакампионов", которые вскоре завоевали путевку на ЧМ-2026.

На предстоящем мундиале бразильская дружина сыграет в группе C, где ее соперниками будут Марокко, Гаити и Шотландия.