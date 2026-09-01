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Спорт

"Ливерпуль" купил звезду ПСЖ Барколя за 145 млн евро

Футбол Переход Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:34 Фото: Instagram/liverpoolfc
Знаменитый английский футбольный клуб "Ливерпуль" накануне окончательно объявил о переходе французского игрока Брэдли Барколя из ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Новость об этом громком трансфере за 125+20 млн евро печаталась каждый день за последнее время, но официальный контракт был подписан только вчера, 31 августа 2026 года.

23-летний вингер сборной Франции будет выступать за "красных" в ближайшие пять лет.

В составе "парижан" Барколя дважды подряд брал Лигу чемпионов УЕФА и три раза становился чемпионом Франции.

За 152 матча за французский клуб Брэдли забил 39 голов и отдал 37 передач.

Возможно, дебют талантливого хавбека состоится в ночь на 5 сентября, когда "мерсисайдцы" примут дома "Ипсвич", в рамках третьего тура АПЛ.

А накануне в Казахстане произошла очередная тренерская отставка – финалист Кубка страны "Кайсар" остался без рулевого.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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