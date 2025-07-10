Девушки на светофорах: Швейцария готова к женскому Евро-2025

Светофоры с бьющей по мячу женщиной установили в Швейцарии в честь женского Евро-2025, сообщает Zakon.kz.

Власти швейцарского города Базель установили 12 необычных пешеходных светофоров в популярных среди футбольных болельщиков местах. Это сделали в честь женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в стране, передает The Associated Press.

Теперь прежде чем перейти дорогу пешеходы ждут, когда на светофоре загорится "зеленая женщина, пинающая футбольный мяч". Часть светофоров установлена рядом со стадионом, другие – возле железнодорожного вокзала.

"Они останутся до конца женского Евро, а возможно, и на несколько дней дольше", – рассказала представительница транспортного управления Базеля Николь Риф-Штокер.

По ее словам, идею и дизайн предложил департамент гражданского строительства, а сами светофоры изготовила та же компания, которая производит обычные светофоры для Базеля.

В Базеле 27 июля пройдет финал женского турнира. Также город примет несколько других матчей.

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