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Спорт

Сестра Серены Уильямс рассказала о насмешках врачей во время опухоли матки

Винус Уильямс рассказала о болезни онкологией, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 07:00 Винус Уильямс, фото: Instagram/venuswilliams
Пятикратная чемпионка Уимблдона Винус Уильямс рассказала, что на протяжении многих лет врачи игнорировали опухоли в ее матке, сообщает Zakon.kz.

Со слов 45-летней обладательницы 21 титула "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира в одиночном и парном разрядах, она долгие годы сталкивалась с тяжелыми симптомами во время менструаций – сильными спазмами, тошнотой, анемией и обильными кровотечениями. Несмотря на это, врачи уверяли, что все "в пределах нормы". Об этом спортсменка откровенно рассказала на своей странице в Instagram.

"Я начала принимать более сильные рецептурные препараты, а это не лучший выход – тренироваться или просто быть в сознании было почти невозможно", – сказала теннисистка.

По словам старшей сестры Серены Уильямс, диагноз фибромы – доброкачественные опухоли матки ей был известен, но врачи не объясняли, насколько они связаны с ее болью и ухудшением состояния. Несмотря на судороги и тошноту, Винус продолжала выступать.

По ее словам, кровотечения были настолько обильными, что она носила несколько слоев одежды. Во время подготовки к Уимблдону в 2016 году она была настолько больна, что не могла есть. Обезболивающие, пластыри и препараты от кровотечений не помогали. В конечном итоге ей назначили железосодержащие вливания из-за тяжелой анемии.

В 37 лет один из врачей сказал, что все это – "просто возраст", другой медик пошутил, что ее симптомы – "природная контрацепция". Ей также предлагали сделать гистерэктомию, то есть удалить матку.

Ситуация изменилась, когда Уильямс предложили операцию по удалению фибром и очагов аденомиоза с сохранением матки. После этого качество ее жизни заметно улучшилось.

"Женщины не получают должной помощи при фибромах. А ведь Винус – мировая звезда, у нее есть доступ к лучшим врачам. Но даже ей долгое время не помогали. Это говорит о масштабе проблемы", – отметила гинеколог Таране Ширазиан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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