Принц Уильям с дочерью поддержали футбольную команду Англии на женском Евро-2025

Финальный матч Евро-2025 проходил в швейцарском Базеле на стадионе "Санкт-Якоб-парк". Действующие чемпионки мира, женская сборная Испании, потерпели поражение от действующих чемпионок Европы в серии пенальти. Основное время финала завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 25-й минуте забила испанская нападающая Мариона Кальдентей, на 57-й минуте англичанка Алессия Руссо сравняла счет. Обе футболистки выступают за один британский клуб "Арсенал".

В экстра-таймах результативных ударов не было. В серии послематчевых 11-метровых более удачливыми оказались англичанки. Решающий мяч забила Клое Келли.

