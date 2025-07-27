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Спорт

Принц Уильям с дочерью поддержали футбольную команду Англии на женском Евро-2025

Принц Уильям и принцесса Шарлотта посетили женский Евро-2025, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 03:35 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Шарлотта поддержала 27 июля женскую футбольную команду Lionesses и посетила матч вместе с отцом, сообщает Zakon.kz.

Финальный матч Евро-2025 проходил в швейцарском Базеле на стадионе "Санкт-Якоб-парк". Действующие чемпионки мира, женская сборная Испании, потерпели поражение от действующих чемпионок Европы в серии пенальти. Основное время финала завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 25-й минуте забила испанская нападающая Мариона Кальдентей, на 57-й минуте англичанка Алессия Руссо сравняла счет. Обе футболистки выступают за один британский клуб "Арсенал".

В экстра-таймах результативных ударов не было. В серии послематчевых 11-метровых более удачливыми оказались англичанки. Решающий мяч забила Клое Келли.

Фото: X/WEURO2025

Перед игрой англичанкам пожелали удачи Spice Girls, а на стадионе за них болел принц Уильям с принцессой Шарлоттой.

В этот же день канадская теннисистка Лейла Фернандес стала победительницей турнира WTA-500.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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