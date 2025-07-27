Принц Уильям с дочерью поддержали футбольную команду Англии на женском Евро-2025
Финальный матч Евро-2025 проходил в швейцарском Базеле на стадионе "Санкт-Якоб-парк". Действующие чемпионки мира, женская сборная Испании, потерпели поражение от действующих чемпионок Европы в серии пенальти. Основное время финала завершилось со счетом 1:1.
Первый гол на 25-й минуте забила испанская нападающая Мариона Кальдентей, на 57-й минуте англичанка Алессия Руссо сравняла счет. Обе футболистки выступают за один британский клуб "Арсенал".
В экстра-таймах результативных ударов не было. В серии послематчевых 11-метровых более удачливыми оказались англичанки. Решающий мяч забила Клое Келли.
WOW— 🇬🇧UKJ0N🇬🇧 (@ukJ0N) July 27, 2025
Is there a bigger clutch player in women's football than Chloe Kelly?#Lionesses#England#Arsenal pic.twitter.com/hmTXdtcwrY
Фото: X/WEURO2025
Перед игрой англичанкам пожелали удачи Spice Girls, а на стадионе за них болел принц Уильям с принцессой Шарлоттой.
В этот же день канадская теннисистка Лейла Фернандес стала победительницей турнира WTA-500.