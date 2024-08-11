Видеообзор сенсационной победы Анисимовой над Соболенко на турнире в Торонто
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Встреча завершилась победой представительницы США со счетом 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 26 минут. Белорусская теннисистка дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести. Анисимова выполнила один эйс при трех двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале "тысячника" в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет 3 211 715 долларов.
Ранее сообщалось, что Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Польше.