Видеообзор сенсационной победы Анисимовой над Соболенко на турнире в Торонто

В канадском Торонто прошел четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-1000 между 132-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой и третьей в мировом рейтинге белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (второй посев на турнире), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась победой представительницы США со счетом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 26 минут. Белорусская теннисистка дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести. Анисимова выполнила один эйс при трех двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале "тысячника" в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.





Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет 3 211 715 долларов.

Ранее сообщалось, что Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Польше.