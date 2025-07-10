Матч "Актобе" и "Легии" в Лиге Европы завершился неоднозначно

Футболисты казахстанского "Актобе" встретили поражение от польской "Легии" в квалификационном матче Лиги Европы УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Старт двухматчевого противостояния состоялся в Варшаве на Городском стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 25-й минуте забил армянский форвард Ваган Бичахчян, которому удался точный дальний удар. Голевую передачу оформил польский защитник Павел Вшолек.

Казахстанский нападающий "Актобе" Оралхан Омиртаев забил гол на девятой минуте, однако судьи зафиксировали офсайд в этом эпизоде.

Ответный матч между командами назначен на 17 июля на Центральном стадионе Актобе. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд на чешский "Баник" из Остравы. Проигравший перейдет на аналогичную стадию в Лиге конференций.

Ранее сообщалось, что "Ордабасы" не справился с "Торпедо" в Грузии.