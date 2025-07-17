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Спорт

Как встретили фанатов "Легии" перед матчем с "Актобе" в Лиге Европы

Футбол Матч Легия, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:11 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Вечером 17 июля в Актобе на стадионе "Кобланды Батыр" состоится ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, где пятикратный чемпион Казахстана принимает польскую "Легию", сообщает Zakon.kz.

Чтобы поддержать своих любимцев, на запад нашей страны высадился десант польских болельщиков в количестве 40-50 человек. 

Гости не стали отдыхать в гостинице и с шумом прошлись по улицам Актобе, но в сопровождении местного спецназа. 

Местные фанаты футбола, которые славятся своими яркими шоу, в этот раз показали свое гостеприимство, и обошлось без инцидентов. Но правоохранителям заранее пришлось принять меры предосторожности.

Встреча "Актобе" и "Легии" начнется в 21:00, а болельщики, кто не попал на стадион, смогут посмотреть прямую трансляцию на республиканском телеканале "Казахстан". Билеты на предстоящий поединок были распроданы уже за несколько дней до его старта.

В первом матче между этими командами, который прошел 10 июля в Варшаве, поляки были сильнее – 1:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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