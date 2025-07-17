Как встретили фанатов "Легии" перед матчем с "Актобе" в Лиге Европы
Чтобы поддержать своих любимцев, на запад нашей страны высадился десант польских болельщиков в количестве 40-50 человек.
Гости не стали отдыхать в гостинице и с шумом прошлись по улицам Актобе, но в сопровождении местного спецназа.
Местные фанаты футбола, которые славятся своими яркими шоу, в этот раз показали свое гостеприимство, и обошлось без инцидентов. Но правоохранителям заранее пришлось принять меры предосторожности.
Встреча "Актобе" и "Легии" начнется в 21:00, а болельщики, кто не попал на стадион, смогут посмотреть прямую трансляцию на республиканском телеканале "Казахстан". Билеты на предстоящий поединок были распроданы уже за несколько дней до его старта.
В первом матче между этими командами, который прошел 10 июля в Варшаве, поляки были сильнее – 1:0.