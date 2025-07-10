Геннадий Головкин стал героем скандала на Кубке мира в Астане

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин отказался ставить автограф на боксерских перчатках и из-за этого стал участником скандала, сообщает Zakon.kz.

Глава НОК РК Геннадий Головкин принципиально не стал подписывать перчатки с надписью IBA во время Кубка мира по боксу в Астане.

Предположительно, это связано с тем, что Головкин возглавляет комиссию боксерской организации World Boxing, которая проводила Кубок мира в Астане и является конкурентом IBA.

Именно World Boxing проводит отбор для участия в Олимпийских играх.

Ранее самолет с игроками "Реала" попал в неприятную ситуацию.