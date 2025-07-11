Теннисистку из Индии застрелил отец из-за семейных разногласий

10 июля в индийском штате Харьяна произошло трагическое событие, в ходе которого 25-летняя профессиональная теннисистка Радхика Ядав была застрелена дома отцом на фоне семейного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Times of India, Дипак Ядав выстрелил в Радхику пять раз, три из которых попали в цель. Трагедия произошла на кухне их семейного дома в Гургаоне. Одна пуля попала девушке в шею, а две – в спину.

Вскоре полиция арестовала отца теннисистки и изъяла орудие убийства – револьвер, который был зарегистрирован на его имя.

К данному часу Дипак Ядав признался в преступлении. По словам виновного, причиной преступления стало то, что Радхика управляла теннисной академией, а он был против этого.

Но, по другой версии, мотивом убийства стали активные действия Радхики в социальных сетях и постоянные съемки в клипах, чем был недоволен Дипак Ядав.

Радхика в свое время сыграла 36 одиночных и 7 матчей в парном разряде на уровне ITF. Получив травму плеча, она начала постепенно тренировать в своей академии в Гургаоне.

Чуть не закончился трагедией другой инцидент, который был зафиксирован на прошлой неделена знаменитой веломногодневке "Тур де Франс", где был ранен полицейский.