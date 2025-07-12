Суперзвезда легкой атлетики вызвала удивление на чемпионате Казахстана

На стадионе Центра олимпийской подготовки в Алматинской области подходит к концу чемпионат Казахстана по легкой атлетике (10-13 июля), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, одной из участниц республиканского первенства, кому уже удалось победить, стала титулованная Виктория Ан.

Золотую медаль уроженка Алматы, но представительница Астаны выиграла в забеге на 100 метров.

Виктория Ан (Астана) – 12,43. Валерия Сафонова (Карагандинская область) – 12,63. Полина Карэл (Павлодарская область) – 12,76.

Перед ЧК-2025 спортсменка неудачно выступила на чемпионате Азии, но это не помешало ей победить сейчас.

А тем временем Камалиденова сотворила главную сенсацию на Кубке мира-2025 по шахматам.