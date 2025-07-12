Суперзвезда легкой атлетики вызвала удивление на чемпионате Казахстана
Фото: qazathletics.kz
На стадионе Центра олимпийской подготовки в Алматинской области подходит к концу чемпионат Казахстана по легкой атлетике (10-13 июля), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, одной из участниц республиканского первенства, кому уже удалось победить, стала титулованная Виктория Ан.
Золотую медаль уроженка Алматы, но представительница Астаны выиграла в забеге на 100 метров.
- Виктория Ан (Астана) – 12,43.
- Валерия Сафонова (Карагандинская область) – 12,63.
- Полина Карэл (Павлодарская область) – 12,76.
Перед ЧК-2025 спортсменка неудачно выступила на чемпионате Азии, но это не помешало ей победить сейчас.
А тем временем Камалиденова сотворила главную сенсацию на Кубке мира-2025 по шахматам.
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