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Спорт

Суперзвезда легкой атлетики вызвала удивление на чемпионате Казахстана

Бегуны, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 04:59 Фото: qazathletics.kz
На стадионе Центра олимпийской подготовки в Алматинской области подходит к концу чемпионат Казахстана по легкой атлетике (10-13 июля), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, одной из участниц республиканского первенства, кому уже удалось победить, стала титулованная Виктория Ан.

Золотую медаль уроженка Алматы, но представительница Астаны выиграла в забеге на 100 метров.

  1. Виктория Ан (Астана) – 12,43.
  2. Валерия Сафонова (Карагандинская область) – 12,63.
  3. Полина Карэл (Павлодарская область) – 12,76.

Перед ЧК-2025 спортсменка неудачно выступила на чемпионате Азии, но это не помешало ей победить сейчас. 

А тем временем Камалиденова сотворила главную сенсацию на Кубке мира-2025 по шахматам.

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Аксинья Титова
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