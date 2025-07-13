Месси оформил дубль в пятом матче подряд и обновил рекорд МЛС

Рано утром 13 июля аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси забил два гола в матче МЛС с "Нэшвиллом". В итоге он установил новое уникальное достижение, которое ранее никто не покорял за всю историю Лиги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЛС, капитан клуба из Флориды признан первым футболистом в истории Лиги, в активе которого два забитых мяча в пяти встречах кряду.

Что касается самого поединка, то здесь "Интер Майами" дома добился победы на "Нэшвилллом" со счетом 2:1.

На два гола Месси гости ответили единственным взятием ворот, когда отличился немецкий нападающий Хани Мухтар.

После данной виктории команда аргентинца занимает пятое место в Восточной конференции МЛС, набрав 38 очков.

Стоит напомнить, что Лионель дублем обновил свой же рекорд на уровне североамериканской футбольной лиги. Ранее он также был первым игроком, кто забил два гола в четырех играх подряд.

Плюс Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров МЛС, сравнявшись с англичанином из "Нэшвилла" Сэмом Сарриджом, у обоих по 16 голов. Лидер "Интер Майами" опережает конкурента по дополнительным показателям.