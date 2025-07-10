Месси оформил дубль и установил уникальный рекорд в МЛС

Рано утром 10 июля прошел матч чемпионата МЛС по футболу, где "Нью-Инглэнд Революшн" дома проиграл "Интер Майами" – 1:2. Героем прошедшего поединка стал аргентинский форвард гостей Лионель Месси, в активе которого два гола и рекорд, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Интер Майами" открыл счет на 27-й минуте, а спустя время удвоил преимущество своей команды. Единственный гол у хозяев поля забил Карлес Гил.

В итоге клуб из Флориды сумел одержать четвертую победу подряд в МЛС и находится на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков.

После встречи с "Нью-Инглэнд Революшн" лидер "Интер Майами" был признан первым футболистом МЛС, кто забил два гола в четырех матчах подряд.

Ранее Месси отметился своей активностью в трех играх Лиги. Аргентинец забил два мяча и сделал ассист в матче с "Клёб де Фут Монреаль" (4:1).

Затем последовал дубль голов и передач в игре с "Коламбус Крю" (5:1). В третьем случае по схеме 2+1 были поражены ворота "Монреаля" (4:2).

Таким образом, в активе Лионеля на данный час 8 голов и 7 передач за последние четыре матча МЛС начиная с 25 мая.