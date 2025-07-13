Янник Синнер стал победителем Уимблдона-2025
Фото: Instagram/janniksin
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, сообщает Zakon.kz.
Матч длился три часа шесть минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Алькараса 15 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
23-летний Янник Синнер в четвертый раз стал чемпионом турниров "Большого шлема". Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что итальянский теннисист впервые ворвался в финал Уимблдона с разгромной победой.
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