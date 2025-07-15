#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Спорт

Роналду получил разрешение и будет играть только в избранных матчах

Футбол Ограничение Игры, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 18:02 Фото: Instagram/alnassr
Знаменитый нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил разрешение от нового главного тренера клуба Жорже Жезуса выходить на поле только в избранных матчах нового сезона, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани, который утверждает, что капитан "Аль-Насра" на днях провел беседу со своим соотечественником Жорже Жезушем.

70-летний специалист и Роналду пришли к заключению, что необходимо поберечь здоровье игрока в менее значимых встречах.

Футбол Новые Условия, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 18:02

Фото: Instagram/alnassr

Уже в прошлом сезоне Криштиану пропустил ряд матчей чемпионата Саудовской Аравии и азиатского Кубка из-за переутомления.

Чтобы избежать подобных случаев, форварду разрешено не выходить на поле по меньшей мере в 25% всех встреч. Плюс ко всему Роналду хочет избежать травм, чтобы принять участие на ЧМ-2026.

Три недели назад португалец подписал новый контракт с "Аль-Насром", по условиям которого будет получать рекордные для футболистов зарплату – 263 млн евро в год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Алматинские фанаты футбола негостеприимно обошлись с представителями "Олимпии"
Спорт
17:23, Сегодня
Алматинские фанаты футбола негостеприимно обошлись с представителями "Олимпии"
Опубликовано расписание летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
Спорт
15:05, Сегодня
Опубликовано расписание летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
Аргентинский футболист Фернандес стал обладателем уникального достижения
Спорт
14:05, Сегодня
Аргентинский футболист Фернандес стал обладателем уникального достижения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: