Роналду получил разрешение и будет играть только в избранных матчах

Знаменитый нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил разрешение от нового главного тренера клуба Жорже Жезуса выходить на поле только в избранных матчах нового сезона, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани, который утверждает, что капитан "Аль-Насра" на днях провел беседу со своим соотечественником Жорже Жезушем.

70-летний специалист и Роналду пришли к заключению, что необходимо поберечь здоровье игрока в менее значимых встречах.

Фото: Instagram/alnassr

Уже в прошлом сезоне Криштиану пропустил ряд матчей чемпионата Саудовской Аравии и азиатского Кубка из-за переутомления.

Чтобы избежать подобных случаев, форварду разрешено не выходить на поле по меньшей мере в 25% всех встреч. Плюс ко всему Роналду хочет избежать травм, чтобы принять участие на ЧМ-2026.

Три недели назад португалец подписал новый контракт с "Аль-Насром", по условиям которого будет получать рекордные для футболистов зарплату – 263 млн евро в год.