Новый наставник сборной Португалии сделал заявление о будущем Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш дал комментарий о нападающем и капитане национальной команды Криштиану Роналду. Тренер и игрок прежде вместе работали в саудовском "Аль-Насре", сообщает Zakon.kz.

Как передает Чемпионат, на чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний Роналду забил три гола, но сборная Португалии не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

"Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш – символ португальского футбола. Он хочет остаться в "Аль-Насре" и завершит свою карьеру там. С Криштиану легко работать", – сказал Жезуш.

По итогам сезона-2025/2026 "Аль-Наср" выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее мы писали о том, что Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026.