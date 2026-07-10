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Спорт

Новый наставник сборной Португалии сделал заявление о будущем Роналду

Футболист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 04:28 Фото: Instagram/cristiano
Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш дал комментарий о нападающем и капитане национальной команды Криштиану Роналду. Тренер и игрок прежде вместе работали в саудовском "Аль-Насре", сообщает Zakon.kz.

Как передает Чемпионат, на чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний Роналду забил три гола, но сборная Португалии не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

"Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш – символ португальского футбола. Он хочет остаться в "Аль-Насре" и завершит свою карьеру там. С Криштиану легко работать", – сказал Жезуш.

По итогам сезона-2025/2026 "Аль-Наср" выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее мы писали о том, что Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026.

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Аксинья Титова
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