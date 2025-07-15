Нового президента Федерации современного пятиборья избрали в Казахстане

В Астане состоялось собрание Федерации современного пятиборья Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, генеральный директор Национального олимпийского комитета Казахстана Нурлан Ногербек, вице-президент федерации Юрий Соловьёв, исполнительный директор Замир Ихсангалиев, генеральный секретарь Леонид Зимарев, а также руководители региональных филиалов.

Во время встречи прошли выборы президента федерации. Кандидатура Армана Жаркеева была единогласно поддержана руководителями областных федераций и представителями спортивного сообщества.

"Министерство, в свою очередь, выразило готовность оказывать всестороннюю поддержку инициативам федерации – от развития инфраструктуры и подготовки квалифицированных специалистов до обеспечения участия казахстанских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях", – рассказали в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

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