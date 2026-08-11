Девять казахстанцев примут участие в чемпионате мира по пятиборью в Китае
Фото: olympic.kz
Китайский Гуйян в августе примет чемпионат мира-2026 по современному пятиборью, сообщает Zakon.kz.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представят девять спортсменов. В состав вошли следующие пятиборцы:
- Темирлан Абдраимов
- Лев Чувашов
- Кирилл Стадник
- Тихон Варехин
- Данил Богданов
- Ярославна Понер
- Аяна Казбекова
- Анастасия Кочеткова
- Юлиана Петрова.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат мира пройдет с 24 по 30 августа.
Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей.
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