Девять казахстанцев примут участие в чемпионате мира по пятиборью в Китае

Китайский Гуйян в августе примет чемпионат мира-2026 по современному пятиборью, сообщает Zakon.kz.

Сборную Казахстана на мировом первенстве представят девять спортсменов. В состав вошли следующие пятиборцы:

Темирлан Абдраимов

Лев Чувашов

Кирилл Стадник

Тихон Варехин

Данил Богданов

Ярославна Понер

Аяна Казбекова

Анастасия Кочеткова

Юлиана Петрова.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, чемпионат мира пройдет с 24 по 30 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей.