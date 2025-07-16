Заплыв казахстанских пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре закончился драмой

Фото: НОК РК

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идет чемпионат мира по водным видам спорта. За Казахстан выступили пловцы: Лев Черепанов, Дарья Пушко и Мария Федотова, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в рамках соревновательного дня прошел старт соревнований по плаванию на открытой воде (10 км). Черепанов занял 30-е место, Пушко стала 47-й, Федотова не добралась до финиша и сошла с дистанции. Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины 1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:59.55,50;

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – отставание 3,70;

3. Кайл Ли (Австралия) – +14,80.

....30. Лев Черепанов (Казахстан) - +07:52.00 Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины 1. Моеша Джонсон (Австралия) – 2:07.51,30;

2. Жиневра Таддеучи (Италия) – отставание 4,40;

3. Лиза По (Монако) +6,20.

...47. Дарья Пушко (Казахстан) - +21:58.70 Ранее была объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу.

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