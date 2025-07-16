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Спорт

Заплыв казахстанских пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре закончился драмой

Казахстанский пловец, спортсмен, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 03:59 Фото: НОК РК
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа идет чемпионат мира по водным видам спорта. За Казахстан выступили пловцы: Лев Черепанов, Дарья Пушко и Мария Федотова, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в рамках соревновательного дня прошел старт соревнований по плаванию на открытой воде (10 км).

Черепанов занял 30-е место, Пушко стала 47-й, Федотова не добралась до финиша и сошла с дистанции.

Плавание. Открытая вода. 10 км, мужчины

  • 1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:59.55,50;
  • 2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – отставание 3,70;
  • 3. Кайл Ли (Австралия) – +14,80.
  • ....30. Лев Черепанов (Казахстан) - +07:52.00

Плавание. Открытая вода. 10 км, женщины

  • 1. Моеша Джонсон (Австралия) – 2:07.51,30;
  • 2. Жиневра Таддеучи (Италия) – отставание 4,40;
  • 3. Лиза По (Монако) +6,20.
  • ...47. Дарья Пушко (Казахстан) - +21:58.70

Ранее была объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу.

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Аксинья Титова
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