В Шымкенте устроили ночной фейерверк для футболистов "Торпедо" из Кутаиси

Популярная мировая фишка футбольных болельщиков беспокоить гостевые команды в преддверии их матча начинает приобретать моду и в Казахстане, что было замечено на днях в Алматы, а также минувшей ночью в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 17 июля неизвестные люди устроили праздник фейерверков перед одним из отелей Шымкента, где расположились представители грузинского футбольного клуба "Торпедо".

Дружина из Кутаиси прибыла в мегаполис для ответного поединка первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА с местным "Ордабасы".

Самый гостеприимный город страны побеспокоил игроков грузинского коллектива своим фейерверком дважды – в 2 часа и 4 часа ночи.

По информации некоторых источников, грузинские фанаты сотворили подобные действия неделю назад в Кутаиси, когда "Ордабасы" приезжал на первый матч.

Как же сложится ответная встреча между этими этими командами, узнаем уже вечером 17-го июля. Старт матча между "Ордабасы" и "Торпедо" запланирован на 21:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Первое противостояние, которое прошло 10 июля в Грузии, завершилась победой хозяев поля – 4:3.

Акция с фейерверками ранее была устроена в Алматы, после чего футболисты "Кайрата" обыграли словенскую "Олимпию" в Лиге чемпионов УЕФА.