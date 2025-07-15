Алматинские фанаты футбола негостеприимно обошлись с представителями "Олимпии"

В ночь на 15 июля перед одним из алматинских отелей было не так уж тихо. Неизвестные помешали отдыху игрокам словенской "Олимпии", которые набирались сил перед отборочным ответным матчем Лиги чемпионов УЕФА против "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание sportklub.n1info, минувшей ночью болельщики чемпиона Казахстана трижды побеспокоили гостей из Любляны. Перед отелем, где остановилась "Олимпия", неизвестные устраивали фейерверки в 2 и 4 часа ночи, плюс в 6 утра.

Несмотря на этот инцидент, "драконы" верят в свой успех и хотят добиться благоприятного результата в Алматы.

Первый поединок, который прошел неделю назад в Словении, завершился боевой ничьей – 1:1.

Подобная практика ночного беспокойства футбольных команд очень популярна в европейских странах.

Одна из таких историй случилась с легендарным "Реалом" два года назад в Англии, когда они приехали на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".