УЕФА может наказать "Актобе" за действия фанатов после матча с "Легией"

17 июля в Актобе прошел ответный поединок первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА между местным клубом и польской "Легией". По окончании матча случился неприятный инцидент, из-за которого хозяева поля могут вскоре получить штраф, сообщает Zakon.kz.

Как известно, эта встреча закончилась победой гостей – 1:0. По футбольной традиции польская дружина пошла благодарить свой сектор фанатов.

И в этот момент со скамейки местных болельщиков полетели несколько предметов, один из которых попал в голову камерунского форварда "Легии" Жан-Пьера Нсаме.

Спустя мгновение стало известно, что в голову футболиста попали металлической зажигалкой. По регламенту соревнований случай был зафиксирован инспектором УЕФА.

Какое решение по этому инциденту примут европейские футбольные функционеры, пока неизвестно. Реальных вариантов несколько: устное предупреждение, наказание клуба денежным штрафом или же отстранение болельщиков от игр.

Между тем накануне огорчил своих зрителей в Шымкенте "Ордабасы", который не смог переиграть "Торпедо" (Кутаиси) и вылетел из Лиги конференций УЕФА.