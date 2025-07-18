УЕФА может наказать "Актобе" за действия фанатов после матча с "Легией"
Как известно, эта встреча закончилась победой гостей – 1:0. По футбольной традиции польская дружина пошла благодарить свой сектор фанатов.
И в этот момент со скамейки местных болельщиков полетели несколько предметов, один из которых попал в голову камерунского форварда "Легии" Жан-Пьера Нсаме.
Спустя мгновение стало известно, что в голову футболиста попали металлической зажигалкой. По регламенту соревнований случай был зафиксирован инспектором УЕФА.
Какое решение по этому инциденту примут европейские футбольные функционеры, пока неизвестно. Реальных вариантов несколько: устное предупреждение, наказание клуба денежным штрафом или же отстранение болельщиков от игр.
Между тем накануне огорчил своих зрителей в Шымкенте "Ордабасы", который не смог переиграть "Торпедо" (Кутаиси) и вылетел из Лиги конференций УЕФА.