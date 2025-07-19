Звезда казахстанской борьбы поразила результатом на топовом турнире в Европе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного турнира по борьбе "Мемориал Поляка Имре и Варги Яноса", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на соревнованиях в Будапеште (Венгрия) она уступила в финальной схватке (до 72 кг) представительнице Индии Харшите со счетом 0:10.

Этот турнир проходил по круговой системе.

Круговая система в борьбе, также известная как round-robin, это формат турнира, где каждый участник (борец) встречается с каждым другим участником один на один.

В этой системе никто не выбывает досрочно, и все борцы имеют одинаковое количество матчей. Победитель определяется по наибольшему количеству побед, набранных очков или другими заранее определенными критериями.

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