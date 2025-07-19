Учитель физкультуры из Семея шапалахом прославился в США
Фото: instagram/zakir_naimanbayev
Закир Найманбаев показал казахскую силу и привел к восторг американцев, сообщает Zakon.kz.
Блогер из Алматы Иван Червинский в своем проекте "Aлга, Казахстан" рассказал про учителя физкультуры из Семея. Пока его ученики отдыхают на каникулах, он в США показывает казахских батыров.
"Закир Найманбаев – удивительный рекордсмен и учитель физкультуры из Казахстана. И он вновь выступил на шоу пощечин главы UFC Даны Вайта и снова вырубил соперника первым же прикосновением. Сначала Закир дал попробовать удачу своему американскому сопернику, а затем в своей первой попытке отправил его в нокаут".Иван Червинский
Автор добавил, что это уже третий нокаут от силача, но три недели назад он был дисквалифицирован и уже собирался домой, когда Дана Вайт попросил его остаться погостить в США.
Ранее блогер Иван Червинский рассказал Zakon.kz, как проникся местной культурой, отдал детей в казахскую школу и детсад, полюбил бешбармак, оседлал коня и не снимает чапан.
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