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Спорт

Медали из консервных банок вручают на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 02:52 Фото: Х/WorldAquatics
На чемпионате мира по водным видам спорта спортсменов награждают медалями, изготовленными из алюминиевых банок, сообщает Zakon.kz.

Акция получила название Trash to Treasure – "Из мусора в сокровище". Информацию об этом заранее разместили на сайте чемпионата.

Как пишет SwimSwam, для турнира было собрано 100 тыс. алюминиевых банок, из них изготовили пять тысяч медалей. Одна медаль весит около 150 граммов, для ее создания требуется 20 банок.

"Банки собирали ученики пяти дошкольных учреждений, восьми начальных школ и трех средних школ, участвующих в Лиге школьной переработки в Сингапуре", – говорится в публикации.

Фото: swimswam

Медали будут вручены в 77 различных соревнованиях по шести видам спорта, включая:

  • артистическое плавание;
  • прыжки в воду;
  • прыжки в воду с вышки;
  • плавание на открытой воде;
  • плавание в бассейне;
  • водное поло.

Соревнования стартовали 11 июля и завершатся 3 августа.

Светофоры с бьющей по мячу женщиной установили в Швейцарии в честь женского Евро-2025. Финал запланирован на 27 июля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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