17-летний казахстанец выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по водным видам спорта

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Казахстанский спортсмен Виктор Друзин завоевал серебряную медаль в артистическом плавании на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Париже, сообщает Zakon.kz.

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17-летний Виктор Друзин выиграл "серебро" в произвольном соло. Первым стал Густаво Санчес – 204,0210 балла, а третье место взял Кеннез Гаудет – 161,6187 балла. Наш спортсмен заработал 163,7189 балла.

На предыдущем этапе КМ в Китае Виктор Друзин также завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине.

Ранее сообщалось, что казахстанские девушки стали третьими в произвольной программе: Этери Какутиа, Айгерим Курмангалиева, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Ксения Макарова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы.

Днем ранее казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.

