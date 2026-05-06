Впервые за 20 лет "Арсенал" стал финалистом Лиги чемпионов

На своей территории в Лондоне "Арсенал" обыграл "Атлетико" и впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 6 мая игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Букайо Сака.

Ранее лондонский клуб один раз доходил до финала главного еврокубкового турнира. В 2006 году уступил "Барселоне" со счетом 1:2. В финале 2026 года "Арсенал" сыграет с ПСЖ или "Баварией", которые проведут ответный матч 6 мая в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая 2026 года на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште.

Ранее главный тренер испанского "Атлетико" рассказал о попытке в третий раз выйти в финал Лиги чемпионов.